Вранці через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка, яка була надворі (оновлено)

Також є поранені люди.

Також є поранені люди. 

Вранці через ворожий обстріл у Херсоні загинула жінка, яка була надворі (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Сьогодні, 26 вересня, близько 10.00 ворог знову обстріляв Центральний район Херсону. Цього разу по житлових кварталах била артилерія росіян. Перед цим окупанти атакували місто КАБами

Як повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, унаслідок цієї атаки загинула жінка, яка була на вулиці. Загорілося кілька автівок. Є пряме влучання у квартиру.

Жертвою армії країни-агресорки стала 74-річна херсонка. Її тіло виявили біля одного з авто, які горіли. Жінка отримала вибухову травму, несумісну з життям.

За оновленими даними, відомо про п'ятьох постраждалих осіб. 

Також стало відомо про 55-річного чоловіка, який внаслідок цієї ворожої атаки дістав садна, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали потерпілому допомогу на місці. Під час обстрілу він був у своїй квартирі.

А 84-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки окупантів вона теж була в квартирі. Медики надали потерпілій необхідну допомогу на місці.

  • Близько 05:30 росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. 
