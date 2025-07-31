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Росіяни повторно атакували Київ - крилатими ракетами: влучання у житлову забудову

Ближче до ранку у столиці пролунала серія дуже гучних вибухів.

Росіяни повторно атакували Київ - крилатими ракетами: влучання у житлову забудову
Наслідки ракетного удару у Києві
Фото: Telegram

Після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками росіяни в ніч на 31 липня завдали ще одного удару по Києву - але вже крилатими ракетами.

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За інформацією моніторингових каналів, попередньо йшлося про використання 6-8 засобів ураження типу "Іскандер-К". У столиці чули серію дуже гучних вибухів.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram підтвердив влучання у житлову забудову у Шевченківському та Святошинському районах. 

Мер Віталій Кличко додав, що в обидвох районах зафіксовано виклики медиків. У Шевченківському ударною хвилею вибило вікна у дитячому відділенні медичного закладу, там постраждалих немає.

Очевидці з місця події повідомляють про практично повністю знищений під'їзд житлового будинку.
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