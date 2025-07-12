Двоє загиблих: РФ атакувала 16 населених пунктів Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 566 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак в області загинула 71-річна жінка та 58-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Новоандріївці та Червоній Криниці. 394 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Юльївку, Вільне, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Преображенку", ідеться у повідомленні.

Також 10 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Камʼянське та Новоданилівку. 155 артилерійських ударів завдано по території Зарічного, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів.