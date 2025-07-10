На місці працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Біля Львова через потужні дощі з русел вийшли дві річки. Триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, йдеться про нежитлові зони. За даними ДСНС, вийшли з русел річки Щирка та Зубра.

Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники підтопило вулиці, постраждали автомобілі та житлові будинки, а також частково затоплена автодорога «Львів-Пустомити-Меденичі».

Рятувальники в селі Скнилів врятували людей та собак.

Фото: ДСНС Наслідки повені на Львівщині

Фото: ДСНС Наслідки повені на Львівщині

Також відкачували воду на одній з електропідстанцій. На місці працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

За словами Садового, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.Тому мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Вранці у Львівській міськраді повідомили, що річку Зубру, що поблизу Львова, затопило, і проїзд транспорту там був неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.

У Львові підтоплення спостерігалися на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Громадський транспорт Львова курсує у звичному режимі

Фото: Львівська міська рада Підтоплення у Львові

Раніше у ДСНС попередили, що Львівщині очікуються сильні дощі та грози.