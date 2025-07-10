Біля Львова через потужні дощі з русел вийшли дві річки. Триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже 3 метрів.
Як повідомив мер міста Андрій Садовий, йдеться про нежитлові зони. За даними ДСНС, вийшли з русел річки Щирка та Зубра.
Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники підтопило вулиці, постраждали автомобілі та житлові будинки, а також частково затоплена автодорога «Львів-Пустомити-Меденичі».
Рятувальники в селі Скнилів врятували людей та собак.
Також відкачували воду на одній з електропідстанцій. На місці працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.
За словами Садового, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.Тому мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.
Вранці у Львівській міськраді повідомили, що річку Зубру, що поблизу Львова, затопило, і проїзд транспорту там був неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.
У Львові підтоплення спостерігалися на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Громадський транспорт Львова курсує у звичному режимі
Раніше у ДСНС попередили, що Львівщині очікуються сильні дощі та грози.