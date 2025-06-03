Ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" не підтвердилося (виправлено)

"Мілітарний" вранці 3 червня повідомив, що нові супутникові дані спростували ураження літака А-50, про які раніше писав OSINT-аналітик GEOINT.
Йдеться про наслідки української спецоперації "Павутина", проведеної 1 червня. Тоді понад 100 дронів, таємно завезених до Росії, атакували чотири аеродроми зі стратегічною авіацією.
"Нові супутникові знімки високої якості, на жаль, спростували попередню оцінку щодо ураження авіації, зокрема літака А-50 на аеродромі «Іваново-Північне». Приносимо вибачення читачам за ненавмисне введення в оману", – йдеться у повідомленні.
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1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
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Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
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Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.
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Вчора Володимир Зеленський розповів, що "офіс операції" був розташований поруч із управлінням ФСБ в одній із російських областей.
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Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".