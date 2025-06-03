Ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" не підтвердилося (виправлено)

"Мілітарний" вранці 3 червня повідомив, що нові супутникові дані спростували ураження літака А-50, про які раніше писав OSINT-аналітик GEOINT.

Йдеться про наслідки української спецоперації "Павутина", проведеної 1 червня. Тоді понад 100 дронів, таємно завезених до Росії, атакували чотири аеродроми зі стратегічною авіацією.

"Нові супутникові знімки високої якості, на жаль, спростували попередню оцінку щодо ураження авіації, зокрема літака А-50 на аеродромі «Іваново-Північне». Приносимо вибачення читачам за ненавмисне введення в оману", – йдеться у повідомленні.

1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.