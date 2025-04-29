Росіяни атакують Харків, поранено 39 людей (оновлено)

Ввечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків безпілотниками.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, - написав Терехов.
Він додав, що за попередньою інформацією, один з “шахедів” впав поблизу медичного закладу у Салтівському районі.
Пізніше мер Харкова написав, що під ударом перебуває ще й Київський район.
У Салтівському районі є інформація про трьох поранених.
Згодом Ігор Терехов повідомив про 15 поранених. Також він написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі.
Оновлено 23:53 "16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", - написав Терехов, а потім додав, що поранено вже 30 людей.
Оновлено 00:29 Кількість постраждалих зросла до 39 людей.
- За тиждень, що минув, Харків пережив 54 обстріли. Лише понеділок і неділя були відносно спокійними. Загалом інтенсивність атак зросла в рази.