Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росіяни атакували Київ "шахедами", є постраждалі (доповнено)
Росіяни атакували Київ "шахедами", є постраждалі (доповнено)
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії
​Іспанія оголошує надзвичайний стан через відключення електроенергії
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакують Харків, поранено 39 людей (оновлено)

БпЛА окупантів вдарили по декільком районам Харкова.

Ввечері 29 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків безпілотниками.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова”, - написав Терехов.

Support LB.ua

Він додав, що за попередньою інформацією, один з “шахедів” впав поблизу медичного закладу у Салтівському районі.

Пізніше мер Харкова написав, що під ударом перебуває ще й Київський район. 

У Салтівському районі є інформація про трьох поранених.

Згодом Ігор Терехов повідомив про 15 поранених. Також він написав, що є інформація про удар ворожого БПЛА по багатоповерхівці у Слобідському районі.

Оновлено 23:53 "16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", - написав Терехов, а потім додав, що поранено вже 30 людей.

Оновлено 00:29 Кількість постраждалих зросла до 39 людей.

  • За тиждень, що минув, Харків пережив 54 обстріли. Лише понеділок і неділя були відносно спокійними. Загалом інтенсивність атак зросла в рази.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies