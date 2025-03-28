Адміністрація Трампа скасувала рішення про згортання програми розшуку викрадених українських дітей

За повідомленням видання The Washington Post, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила повернути фінансування та підтримку проєкту, що займався документуванням злочинів росіян щодо викрадення та вивезення на підконтрольні Москві території українських дітей.

Журналістам вдалося дізнатися, що у Білому домі погодили виділення коштів на ще шість тижнів роботи ініціативи під опікою Єльського університету, під час яких уся зібрана база даних має бути передана правоохоронній агенції Європейського Союзу "Європол".

На рішення Трампа вплинули заклики, що лунали з боку сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, а також клопотання з боку протестантської спільноти християн-євангелістів, що висловили занепокоєння здійсненням росіянами воєнних злочинів проти дітей в Україні.