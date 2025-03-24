Розвідка оприлюднила дані 14 музейників із РФ, які допомогли викрасти цінності із Криму

Українська розвідка оприлюднила дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

"Також підтверджено факт нелегального вивезення 164 археологічних артефактів із окупованого Криму, знайдених під час розкопок античних міст "Німфей" і "Пантікапей", – зазначили у ГУР.

Як розповіди розвідники, із 2022 року російські музеї проводять системну пропагандистську діяльність на окупованих територіях: організовують виставки, лекції та освітні програми, спрямовані на легітимізацію окупації. Їхня мета –інтегрувати українські музеї в російський культурний простір та знищити українську ідентичність.

Серед причетних осіб:

Іріна Жукова – директорка "всєросійского історіко-етноґрафічєского музєя", яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області виставку "єдність крізь віки" для пропаганди "історичного зв’язку Донбасу з Росією".

Алєксандр Гкольнік – директор "музєя вєлікой отєчєствєнной войни", на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів музеїв.

До списку "викрадачів спадщини" внесено також голову служби зовнішньої розвідки РФ Сєрґєя Наришкіна, очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" та російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово окупованих територіях України.На порталі War&Sanctions зібрано дані про 996 викрадених об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української культурної спадщини, викривлення історії та стирання української ідентичності.

"ГУР МО наголошує ― усі, хто намагається переписати історію та знищити українську національну ідентичність, отримають справедливу відплату", – зазначили у розвідці.