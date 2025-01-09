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Рада підтримала за основу закон, який полегшує притягнення до відповідальності за порушення військового обліку

Ключовою ідеєю є надати військовозобов’язаним альтернативу: сплатити половину штрафу або оскаржувати рішення у суді.

Рада підтримала за основу закон, який полегшує притягнення до відповідальності за порушення військового обліку
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада за основу підтримала зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

Як повідомляє нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт 12093 за основу підтримав 231 народний обранець. 

Мета – полегшити притягнення до відповідальності за порушення військового обліку:

Запровадити добровільну сплату 50% мінімального штрафу без судового розгляду. Стимулювати оновлення даних через електронний кабінет.

Встановлюється спрощений порядок розгляду справ, якщо особа визнає порушення і погоджується на штраф за відсутності суду. Ключовою ідеєю є надати військовозобов’язаним альтернативу: сплатити половину штрафу або оскаржувати рішення у суді.

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