Найбільша кількість боєзіткнень була на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Станом на 22:00 11 вересня відбулося 93 бойових зіткнення, 23 з яких наразі тривають. Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та 49 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБів, 625 ударів дронами-камікадзе та здійснили 3671 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили три атаки поблизу Гатища, Липців та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили двічі наступальні дії противника, ще одне боєзіткнення триває. Попередньо, сьогодні ворог втратив 108 окупантів вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили дві бойові броньовані машини, дві артилерійських системи, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, одну бойову броньовану машину та шість одиниць автомобільної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 16 атак противника в районі Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки, досі триває три боєзіткнення, ситуація контрольована.

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового, де наші захисники успішно відбили всі атаки.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники успішно відбили один штурм ворога в районі Виїмки.

За підтримки авіації ворог п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 276 осіб живої сили, також знищено два танки, дві артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки противника. Ще один танк, дві бойові броньовані машини та одну артсистему ворога пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 22 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. На даний час точиться вісім боєзіткнень.

На Времівському напрямку на даний час окупанти здійснили вісім атак в напрямку Вугледара. Всі їх відбито, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно зупинили чотири штурми російських загарбників.

Сьогодні відзначаємо воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу значних втрат.