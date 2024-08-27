«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСуспільствоВійна

З кінця 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових, - Маргарита Роблес

У навчанні українців взяли участь близько 2 500 іспанських інструкторів.

З кінця 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових, - Маргарита Роблес
Українські військові на навчанні в Іспанії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила кількість українських військових, яких підготувала її країна, передає Суспільне. 

Маргарита Роблес під час зустрічі з українськими військовими розповіла, що з кінця 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових у межах місії Євросоюзу.

При цьому у навчанні українців взяли участь близько 2 500 іспанських інструкторів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Роблес наголосила, що підтримка Іспанії залишається непохитною, особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які порушують всі норми права війни та гуманітарного права.

Міністерка оборони запевнила, що Іспанія надсилає в Україну все, що може в межах своїх можливостей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies