В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету, є жертви (доповнено)

На місці влучання виникла пожежа.

У Харкові окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету, є жертви (доповнено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

У Харкові близько 16.15 окупанти поцілили по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Станом на 16:54 відомо про двох загиблих та 11 поранених. Є велика кількість людей, зниклих безвісти. Росіяни вдарили двома КАБами, виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов. 

"Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі. Виникла пожежа", – написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих встановлюється.

Перед тим він повідомив про вибухи у місті і закликав не залишати укриттів. 

Терехов зазначив, що "приліт" відбувся у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Згодом додав, що попередньо є влучання сталося в будівельний гіпермаркет.

Станом на 16:54 відомо про двох жертв і 11 поранених. 

О 16.30 Терехов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох. 

О 16.25 Синєгубов повідомив про щонайменше одну загиблу людину.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", – написав він. 

За даними Ігоря Терехова, є велика кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. 

"Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм", – зазначив очільник Харкова. 

Це вже не перша атака по Харкову за сьогодні. Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.

Також сьогодні росіяни ударили по Північній Салтівці.

Харків щодня зазнає російських обстрілів: ворог прицільно б'є в цивільну інфраструктуру. Цього тижня армія Росії вдарила по друкарні, внаслідок чого загинули семеро, близько 20 людей поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies