У Харкові окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету, є жертви (доповнено)

У Харкові близько 16.15 окупанти поцілили по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Станом на 16:54 відомо про двох загиблих та 11 поранених. Є велика кількість людей, зниклих безвісти. Росіяни вдарили двома КАБами, виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі. Виникла пожежа", – написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих встановлюється.

Перед тим він повідомив про вибухи у місті і закликав не залишати укриттів.

Терехов зазначив, що "приліт" відбувся у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Згодом додав, що попередньо є влучання сталося в будівельний гіпермаркет.

Станом на 16:54 відомо про двох жертв і 11 поранених.

О 16.30 Терехов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох.

О 16.25 Синєгубов повідомив про щонайменше одну загиблу людину.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", – написав він.

За даними Ігоря Терехова, є велика кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених.

"Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм", – зазначив очільник Харкова.

Це вже не перша атака по Харкову за сьогодні. Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.

Також сьогодні росіяни ударили по Північній Салтівці.

Харків щодня зазнає російських обстрілів: ворог прицільно б'є в цивільну інфраструктуру. Цього тижня армія Росії вдарила по друкарні, внаслідок чого загинули семеро, близько 20 людей поранені.