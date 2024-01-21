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На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових, — ЦНС

Окупанти зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку.

На ТОТ Запоріжжя окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових, — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують бюджетників "добровільно" здавати кров для армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через велдикі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях.

"На ТОТ Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для "добровільної" здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку", — зазначили у центрі.

У Центрі нацспротиву зауважили, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку загарбників.

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