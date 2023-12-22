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Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ, якого призначив кілька днів тому

Максима Сандигу призначили на цю посаду 18 грудня.

Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ, якого призначив кілька днів тому
Максим Сандига
Фото: Максим Сандига у фейсбуці

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Відповідний указ №833/2023 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

13 вересня Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого АМКУ.

Хто такий Максим Сандига

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