Зеленський звільнив уповноваженого АМКУ, якого призначив кілька днів тому

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

Максима Сандигу призначили на цю посаду 18 грудня.

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