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Українське підприємтсво намагалось втридорога продати Міністерству оборони 80 танкових двигунів, - СБУ

Наразі за ініціативи СБУ та Нацполіції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

Українське підприємтсво намагалось втридорога продати Міністерству оборони 80 танкових двигунів, - СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

Представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, джерела LB.ua повідомили, що міністра оборони Резнікова збираються відправити у відставку. Кандидатом на посаду нового очільник МО є Рустем Умєров

Інформація про підготовку відставки Резнікова зʼявляється уже не вперше. Спочатку питання його звільнення постало навесні, коли спалахнув скандал довкола закупівель харчування для ЗСУ. Журналісти-розслідувачі стверджували, що їжу для наших захисників купували за підозрілими контрактами і завищеними цінами, наприклад, аж по 17 гривень за яйце. 

Вдруге питання відставки міністра постало через ще одне журналістське розслідування – про куртки. Журналісти заявили, що торік міністерство купило в турецької фірми (власниками якої виявилися українці, при цьому одним із них був племінник народного депутата від "Слуги народу" і члена оборонного комітету Касая) нібито легкі куртки за ціною зимових. 

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