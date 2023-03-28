ППО знищила вночі 12 безпілотників “Shahed” та розвідувальний дрон “Гранат-4”

Уночі Сили оборони України знищили вночі 13 повітряних цілей: 12 безпілотників “Shahed” та розвідувальний дрон “Гранат-4”.

Пр це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака “шахедів” здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе “Shahed-136/131”, один розвідувальний безпілотник та дві авіаційні бомби.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіян зайнялася пожежа у нежитловому приміщенні у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, жертв немає.