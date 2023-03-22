На Київщині працюють сили ППО

У повітряному просторі Київської області працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Мешканців попросили дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не викладати в мережу роботу засобів ППО.

Нагадаємо, 9 березня у Київській області під час семигодинної тривоги працювала ППО. У Києві вранці були вибухи в Голосіївському та Святошинському районах.

Відомо, що системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів. Днями завершаться тренування українських військових на цих системах.