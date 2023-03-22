Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині працюють сили ППО

Мешканців попросили дотримуватися інформаційної тиші.

На Київщині працюють сили ППО
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У повітряному просторі Київської області працюють Сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Мешканців попросили дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не викладати в мережу роботу засобів ППО.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, 9 березня у Київській області під час семигодинної тривоги працювала ППО. У Києві вранці були вибухи в Голосіївському та Святошинському районах.

Відомо, що системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів. Днями завершаться тренування українських військових на цих системах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також