Учора окупанти вбили трьох цивільних на Донеччині – у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті

Втрати серед мирного населення у Маріуполі і Волновасі невідомі.

У понеділок, 30 січня, окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 30 січня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті”, – поінформував очільник ОВА.

З початку широкомасштабного вторгнення російські військові вбили 1 335 цивільних на Донеччині, 2 933 людини отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.