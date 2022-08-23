Запропонував виставити російський трофейний ракетний комплекс “Бук” у Гаазі, - Резніков

Про відповідь гостей з Нідерландів Резніков не повідомив.

Маністр оборони України Олексій Резніков разом із командувачкою Медичних сил ЗСУ Тетяною Остащенко зустрілись у Києві з очільницю оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили низку важливих питань, направлених на посилення спроможностей Сил оборони України, а також нагальні напрями співпраці, які стосувалися підготовки особового складу ЗСУ й проведення тренувальних місій, питань розмінування деокупованих територій, реабілітації та відновлення поранених українських захисників і захисниць, допомогу Нідерландів у створенні реабілітаційних центрів”, - повідомив Резніков.

Також гості відвідали Хрещатик, де побачили “парад” знищеної російської техніки.

“Я запропонував гостям виставити російський трофейний ракетний комплекс «Бук» у Гаазі. Адже всі повинні пам‘ятати про те, хто винен у трагедії MH-17”, - наголосив Резніков.

Нагадаємо, Нідерланди мають намір надати Україні понад 65 мільйонів євро допомоги. Гроші призначаються для початку відбудови постраждалих внаслідок агресії РФ регіонів.