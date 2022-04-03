Одесу атакували з повітря, в місті пожежа

Одесу атакували з повітря. У деяких районах зафіксована пожежа. Про це повідомляє мерія Одеси в офіційному тг-каналі.

Частину ракет збито ППО. Над містом чорний дим. Одеситів просять зачинити вікна, а також не викладати фото та відео атаки і її наслідків у соцмережі.

Спікер Одеської ОДА Сергій Братчук побажав "недоброго ранку недоблогерам, що знімали ранкове відео, викладали у соцмережі з геолокацією", і написав, що до них вже виїхали побратими.

Повітряна тривога на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині та ще кількох регіонах тривала з 4:20 ранку. Близько 6-ї ранку з'явилися повідомлення, що в Одесі чутно вибухи.

Подробиці будуть додаватися в міру їх надходження.