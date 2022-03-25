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Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру

Місце влучення не розголошується. 

Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Вранці 25 березня в Житомирі було чути звуки вибухів. Мер міста Сергій Сухомлин закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу і користуватися сховищами.

Відповідне звернення він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо здається, що про нас забули – то про нас не забули. Кілька годин тому до нас прилетіли. Прилетіло, не буду казати, куди, але це війна, і ми бачимо, що люди трошки розслабилися. Прохання – не зволікайте", – зауважив він. 

8 березня Росія завдала авіаудару по гуртожитку в Житомирі. Загинула одна людина, ще дві отримали травми. В гуртожитку проживали цивільні люди. 

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