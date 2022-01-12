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Через повідомлення про "замінування" закрили чотири станції метро у Києві (оновлено)

Не працюють станції "Вокзальна", "Театральна", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадка.

Через повідомлення про "замінування" закрили чотири станції метро у Києві (оновлено)
...стало
Фото: facebook.com/pages/КП-Київський-метрополітен

Станції  Київського метрополітену "Площа Льва Толстого",  "Палац спорту" та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомили у пресслужбі Київської міськдержадміністрації.

Через пів години у КМДА повідомили, що з тієї ж причини для входу і виходу пасажирів зачинено ще дві станції метро – "Вокзальна" і "Театральна" та пересадочний вузол.

Інформацію про відкриття станцій обіцяють оприлюднити одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, 7 і 8 січня у столиці "мінували" всі торгово-розважальні центри, а також Центральний залізничний вокзал. Повідомлення про вибухівку були неправдивими.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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