Через повідомлення про "замінування" закрили чотири станції метро у Києві (оновлено)

Станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомили у пресслужбі Київської міськдержадміністрації.
Через пів години у КМДА повідомили, що з тієї ж причини для входу і виходу пасажирів зачинено ще дві станції метро – "Вокзальна" і "Театральна" та пересадочний вузол.
Інформацію про відкриття станцій обіцяють оприлюднити одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, 7 і 8 січня у столиці "мінували" всі торгово-розважальні центри, а також Центральний залізничний вокзал. Повідомлення про вибухівку були неправдивими.