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В Україні 13 882 нових випадки ковіду і 8 420 одужалих

229 людей минулої доби померли від коронавірусу.

За минулу добу в Україні було проведено 45 438 ПЛР-тестувань і виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За минулу добу одужало 8 420 осіб, госпіталізовано - 1 818 осіб, зафіксовано 229 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 661 858 осіб. Побороти недугу вдалося 307 778 пацієнтам, 11 492 людини від ускладнень ковіду померли.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 62 620 випадків;
  • Вінницька область – 15 984 випадки;
  • Волинська область – 22 516 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
  • Донецька область – 20 868 випадків;
  • Житомирська область – 27 368 випадків;
  • Закарпатська область – 22 150 випадків;
  • Запорізька область – 26 328 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
  • Київська область – 33 262 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 557 випадків;
  • Луганська область – 5 793 випадки;
  • Львівська область – 42 874 випадки;
  • Миколаївська область – 16 229 випадків;
  • Одеська область – 39 742 випадки;
  • Полтавська область – 19 679 випадків;
  • Рівненська область – 28 860 випадків;
  • Сумська область – 24 811 випадків;
  • Тернопільська область – 26 329 випадків;
  • Харківська область – 52 538 випадків;
  • Херсонська область – 9 141 випадок;
  • Хмельницька область – 27 114 випадків;
  • Черкаська область – 19 826 випадків;
  • Чернівецька область – 32 067 випадків;
  • Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.

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