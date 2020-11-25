В Україні 13 882 нових випадки ковіду і 8 420 одужалих

За минулу добу в Україні було проведено 45 438 ПЛР-тестувань і виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

За минулу добу одужало 8 420 осіб, госпіталізовано - 1 818 осіб, зафіксовано 229 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 661 858 осіб. Побороти недугу вдалося 307 778 пацієнтам, 11 492 людини від ускладнень ковіду померли.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.