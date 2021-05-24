Влада очікує рекордні 100 млн га урожаю олійних та зернових культур в 2021 році

Збільшення порівняно з 2020 роком - майже на 20%.

Урожай зернових та олійних культур у 2021 році може сягнути рекордних 100 млн тонн.

Про це на форумі "Україна 30. Земля" у понеділок, 24 травня, сказав міністр аграрної політики Роман Лещенко.

"Ми маємо всі передумови, щоб цього року встановити абсолютний рекорд і зібрати урожай зернових та олійних культур 100 млн тонн", - заявив міністр під час свого виступу.

Нагадаємо, що за даними Української зернової асоціації, у 2020 році урожай олійних та зернових культур через засуху становив тільки 84,2 млн тонн.

Прогноз УЗА на 2021 рік - 96,3 млн га. Цьому сприяють добра перезимівля озимих культур та сприятливі погоді умови протягом весняних місяців.