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Влада очікує рекордні 100 млн га урожаю олійних та зернових культур в 2021 році

Збільшення порівняно з 2020 роком - майже на 20%.

Влада очікує рекордні 100 млн га урожаю олійних та зернових культур в 2021 році
Фото: скрін трансляції

Урожай зернових та олійних культур у 2021 році може сягнути рекордних 100 млн тонн.

Про це на форумі "Україна 30. Земля" у понеділок, 24 травня, сказав міністр аграрної політики Роман Лещенко.

"Ми маємо всі передумови, щоб цього року встановити абсолютний рекорд і зібрати урожай зернових та олійних культур 100 млн тонн", - заявив міністр під час свого виступу.

Нагадаємо, що за даними Української зернової асоціації, у 2020 році урожай олійних та зернових культур через засуху становив тільки 84,2 млн тонн.

Прогноз УЗА на 2021 рік - 96,3 млн га. Цьому сприяють добра перезимівля озимих культур та сприятливі погоді умови протягом весняних місяців.

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