Влада очікує рекордні 100 млн га урожаю олійних та зернових культур в 2021 році

Урожай зернових та олійних культур у 2021 році може сягнути рекордних 100 млн тонн.
Про це на форумі "Україна 30. Земля" у понеділок, 24 травня, сказав міністр аграрної політики Роман Лещенко.
"Ми маємо всі передумови, щоб цього року встановити абсолютний рекорд і зібрати урожай зернових та олійних культур 100 млн тонн", - заявив міністр під час свого виступу.
Нагадаємо, що за даними Української зернової асоціації, у 2020 році урожай олійних та зернових культур через засуху становив тільки 84,2 млн тонн.
Прогноз УЗА на 2021 рік - 96,3 млн га. Цьому сприяють добра перезимівля озимих культур та сприятливі погоді умови протягом весняних місяців.