​Нацбанк предложил запретить использовать счета ФОП для личных нужд

В Украине десятки тысяч человек получают зарплату на ФОП-счета.

Физлицам-предпринимателям (ФОП) могут запретить использовать деньги с предпринимательского счета на личные нужды.

Такая норма содержится в проекте постановления НБУ, который вынесен на общественное рассмотрение, пишет профильное издание "Бухгалтер 911".

Инструкцию об открытии и закрытии счетов клиентов банков предлагается дополнить таким пунктом: "Запрещается использовать текущие счета физлиц-предпринимателей, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью, для совершения операций, связанных с личными нуждами".

Пока не до конца ясно, как будет контролироваться использование средств. Издание предполагает, что запрет может касаться снятия денег в банкомате или банке: последний имеет право требовать от субъектов хозяйствования подтверждающие документы, на основании которых совершается наличный расчет (например, договор поставки или закупочный акт).

Замечания и предложения к проекту принимаются до 12 сентября.

Напомним, в начале 2019 года в Кабинете министров разработали законопроект против оформления сотрудников как ФОПов, которая используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

Сейчас в Украине существуют предприятия (например, розничные сети), и даже целые отрасли (например, IT), где тысячи де-факто штатных сотрудников крупного бизнеса получают вознаграждение за свои услуги, как частные предприниматели.

ФОП третьей группы на упрощенной системе налогообложения платит в бюджет всего 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос.

В случае трудовых отношений с каждой гривны зарплаты сотрудник отчисляет государству 19,5 копейки в виде налога и еще 22 копейки социального взноса платит его работодатель.