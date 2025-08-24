Людожер на параді

Яскравий влучний вислів президента Макрона в інтерв'ю Даріушу Рошбану (Еммануель назвав Володимира Путіна людожером. - Ред.). Ми, українці, вже відчули присутність людожера, який прийшов до нас знищувати, катувати, ґвалтувати, грабувати. Якби він зміг проковтнути Україну, то, немає сумніву, пішов би далі. Як слушно зауважив президент Франції, тому що не жерти він не може. Нарешті це розуміння з'являється у наших союзників, як і розуміння того, що Україна є останнім бастіоном між навалою варварів і Європою.

Фото: EPA/UPG Президент Росії Володимир Путін

Ми також зрозуміли, що незалежність України, яку ми святкуємо 24 серпня, — це незалежність Європи. І український народ довів, що готовий захищати зі зброєю в руках свою незалежність та незалежність Європи.

Ні для кого (майже) не секрет, що для президента Путіна та його оточення головним кумиром є Адольф Гітлер. Вже існують дослідження подібності ідеологій, пропагандистської політики та modus operandi між Гітлерівською Німеччиною і путінською Росією: починаючи від виправдання анексії геноциду захистом німецько (російсько)мовного населення і закінчуючи руйнацією будь-яких норм міжнародного права та моралі - людської, суспільної, як такої. А починалося однаково, з тотальної брехні.

І головне – це однакова ідеологія, яка має одну назву: «фашизм». Американські психіатри, які в 1946 році проводили дослідження післявоєнного німецького суспільства (в місті Дахау, де поруч був розташований один з найбільш страшних таборів смерті), прийшли до висновку: фашизм – це хвороба суспільства. Я б додав: «так, але хвороба вірусна».

Варто згадати про кількість симпатиків Гітлера у світі і в Європі. Ця кількість за декілька років набула якості, форми. Майже в кожній країні з'явилися і діяли відповідні партії – консервативні, націоналістичні, ксенофобські, фашистські. Вони ставили у приклад сильного лідера – Гітлера: «нам би такого». Пропонували прості рішення в кризових ситуаціях (перша ознака популізму, від якого до фашизму маленька відстань). І зрештою, після захоплення їхніх країн, дуже швидко перетворювалися на колабораціоністів, які разом з гітлерівцями працювали на втілення людоненависницької політики.

Коли я у березні 2022 року був на плато одного з французьких каналів, я назвав фашизмом дії Російської Федерації. Ведучі були шоковані. А у 2024 році, під час дебатів у Сенаті та Національних зборах, слово «фашизм» по відношенню до Росії лунало майже в кожному виступі. Ми бачимо багато ознак розповзання метастазів російського фашизму по країнах Європи. Чи є у нас усвідомлення того, що вірус фашизму страшніший за наслідками ніж ковід-19? Чи є у світової спільноти вакцини?

З початком нового політичного сезону в країнах Європи ми вірогідно побачимо потужну опозиційну кампанію, переважно в тих країнах, хто долучився до Коаліції охочих, уряди яких усвідомлюють російську загрозу для Європи. Вірогідно, все почнеться з критики урядів. «Ви втягуєте наш народ у війну», «з Путіним треба домовлятися», «досить годувати Україну» і так далі. Останні гроші, які залишаться від збанкрутілої російської економіки, будуть скеровані саме в Європу, на пропаганду та створення хаосу і розбрату, як це робилося наприкінці Другої світової війни.

Закінчити хотів би, можливо, сентиментальною цитатою чеського письменника Юліуса Фучика, закатованого «гітлерівськими визволителями»: «Люди, будьте пильними!».