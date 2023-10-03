Полтавська волонтерка Тетяна Ярошенко терміново потребує допомоги на лікування

Волонтерка з Полтави Тетяна Ярошенко потребує коштів на дороговартісне лікування. Одна година надання медичної допомоги в клініці Odrex в Одесі обходиться близьким приблизно у 1 тис. грн. Діагноз Тетяни — важка політравма. Лікарям довелося ампутувати полтавці частину ноги.

Фото: Олена Максименко Тетяна Ярошенко

Тетяна і її волонтерська діяльність після початку війни у 2014 році

У 2014 році Тетяна стала військовим психологом та інструктором з тактичної медицини — працювала на фронті, на полігонах та у навчальних центрах. Її кликали туди, де найскладніше: щоб допомогла пережити втрату побратимів, психологічно відновитися після важких боїв, вирішити кризову ситуацію у підрозділі. Пізніше вона брала участь у різних проєктах психологічного відновлення військових, які повертаються з зони бойових дій. Постійно надавала безкоштовні індивідуальні консультації військовим, ветеранам, волонтерам, допомагала відновитися фізично і ментально.

Вихід з окупованого Ірпеня та волонтерство після початку вторгнення

На самому початку повномасштабного вторгнення Тетяна перебувала в Ірпені. Разом з чоловіком встигла приєднатися до місцевих захисників міста. Однак вже за кілька днів Ірпінь опинився в окупації. Їхня група виходила з міста кілька днів у надзвичайно складних умовах, не раз ризикуючи бути поміченими і вбитими ворогом. Опинившись у Києві, Тетяна знову взялася за те, що вміла найкраще: психологічна підтримка, комплектація медичних рюкзаків, забезпечення захисників та бойових медиків всіх необхідним

Реквізити для допомоги

Будь ласка, допоможіть зберегти життя Тетяни. Перерахувати будь-яку суму можна за рахунками:

● Банка monobank: https://send.monobank.ua/jar/3oH6GUS56i

● Моно: 5375411209631378

● Приват: 5363542320263164

● PayPal: [email protected]

Також за запитом можна попросити лікарню виставити окремий рахунок для прямої оплати лікування.