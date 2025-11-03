​У жовтні на фронті відбулось 5 480 боєзіткнень, - Міноборони

Упродовж жовтня інтенсивність бойових дій на фронті залишалась високою. Кількість зафіксованих боєзіткнень зросла у порівнянні з вереснем.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, у жовтні відбулося 5 480 бойових зіткнень. Впродовж місяця їхня кількість неодноразово перевищувала 200 щодоби. Найбільше боєзіткнень було 9 жовтня – 245.
Зросла активність і ворожої авіації.
Крім цього, у жовтні ворог здійснив майже 140 000 артилерійських обстрілів, серед яких – 3 353 із реактивних систем залпового вогню.
- Як повідомлялося, в жовтні російська армія втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій. Також Сили оборони уразили близько 230 бойових броньованих машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ, 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів.