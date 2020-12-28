Роналду - кращий футболіст століття за версією Globe Soccer Awards

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду на церемонії Globe Soccer Awards був визнаний кращим футболістом століття.
🏆 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
35-річний Роналду за свою кар'єру вигравав чемпіонати Англії, Іспанії та Італії. Також португалець п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів - один раз у складі "Манчестера Юнайтед" і чотири - в "Реалі".
Крім того, Кріштіану три рази ставав володарем "Золотого м'яча". Зі збірною Португалії він виграв чемпіонат Європи 2016 року і історичну першу Лігу націй.