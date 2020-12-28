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Роналду - кращий футболіст століття за версією Globe Soccer Awards

Португалець отримав черговий індивідуальний трофей.

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду на церемонії Globe Soccer Awards був визнаний кращим футболістом століття.

35-річний Роналду за свою кар'єру вигравав чемпіонати Англії, Іспанії та Італії. Також португалець п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів - один раз у складі "Манчестера Юнайтед" і чотири - в "Реалі".

Крім того, Кріштіану три рази ставав володарем "Золотого м'яча". Зі збірною Португалії він виграв чемпіонат Європи 2016 року і історичну першу Лігу націй.

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