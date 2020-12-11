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Зоря не змогла голосно грюкнути дверима в Лізі Європи

Луганчани програли "Бразі".

Зоря не змогла голосно грюкнути дверима в Лізі Європи
Фото: ФК "Зоря"

У Лізі Європи відбувся заключний тур групового етапу.

Луганська "Зоря" свій останній матч грала в Бразі проти місцевої однойменної команди. Матч не мав практично ніякого турнірного значення - "Брага" достроково вийшла в 1/16 фіналу, в свою чергу, українці втратили всі шанси вийти в плей-офф.

Хіба що, матч міг вплинути на підсумковий розподіл місць у групі G.

Перший тайм пройшов цікаво, але безрезультатно.

У другій половині зустрічі португальська команда двічі свої моменти реалізувала. Причому перший гол на 61-й хвилині на рахунку захисника луганчан Абу Ханни, який невдало зрізав м'яч у власні ворота.

Через 8 хвилин Рікарду Орта подвоїв перевагу своєї команди і встановив остаточний рахунок в матчі - 2:0.

У підсумку, "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, однак англійський клуб має перевагу за рахунок особистих встркч.

"Зоря" посіла третє місце (6 очок). Замкнув квартет АЕК (3 очки).

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