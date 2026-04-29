Шестеро людей поранені унаслідок ворожого обстрілу на Харківщині (оновлено)

Пошкоджено житловий будинок.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська завдали дронового удару по приватному домоволодінню у селі Петрівка Харківської області. Шестеро людей поранені.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 29 квітня близько 10:50 збройні сили рф здійснили обстріл с. Петрівка Ізюмського району із застосуванням безпілотного літального апарата, попередньо — типу "Герань-2", – ідеться у повідомленні відомства.

Зафіксовано влучання ворожого дрона по території приватного домоволодіння. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.  

Як додає очільник Харківської ОВА, внаслідок обстрілу постраждали чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років. Двох людей госпіталізували, усі інші отримують медичну допомогу амбулаторно.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування наслідків збройної агресії РФ.

﻿
