У Чернігові у супермаркеті пролунав вибух, є поранені (оновлено)

Попередньо, вибухнув невідомий предмет.

Фото: Facebook/Ірина Лепкіна-Семенчук

У Чернігові внаслідок вибуху невідомого предмету у супермаркеті є поранені.

Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

“В супермаркеті АТБ на вулиці Льотній, попередньо, вибухнув невідомий предмет”, – написав Брижинський у своєму телеграм-каналі.

Травмовано чотири людини, їх доставлено до лікарні.

Брижинський розповів потім, що після вибуху до лікарні доставили трьох постраждалих – чоловіка та двох жінок.

Дві жінки госпіталізовані до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок, стан середньої тяжкості.

Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий.

У Національній поліції повідомили, що на місці працюють слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та криміналісти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

﻿
