У Херсоні через обстріл РФ загинула людина

Унаслідок російського обстрілу у середмісті Херсона виявили тіло літньої жінки, інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У середмісті виявили тіло літньої жінки, яка дістали смертельні травми через ворожий обстріл. Наразі відповідні служби встановлюють особу вбитої", – ідеться у повідомленні.

Також, до лікарні звернувся чоловік, який 20 березня постраждав через російський обстріл Херсона. У 66-річного херсонця діагностували вибухову травму та контузію. Він отримує необхідну меддопомогу.