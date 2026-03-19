Питання про те, на кого оформлювати автоцивілку, залишається одним з найпопулярніших серед українських водіїв. І це не дивно, адже машиною часто користуються кілька людей — члени сім’ї, родичі або колеги.
У таких ситуаціях легко заплутатися: хто має оформлювати поліс, чи діятиме страховка, якщо за кермом не власник, хто відповідає за відсутність автоцивілки та хто несе відповідальність у разі ДТП. Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтеся з нашої статті.
Хто може оформити автоцивілку за законом
Насправді автоцивілка не прив’язується до конкретного водія. Вона прив’язується до транспортного засобу. Тому з погляду закону оформити поліс ОСЦПВ може будь-яка особа.
Це може бути:
- Власник автомобіля.
- Фактичний водій.
- Родич, колега або інша довірена особа.
Обмежень на те, хто саме укладає та оплачує договір, немає. Головне — щоб у полісі були правильно зазначені дані автомобіля та власника транспортного засобу.
Хто може кермувати застрахованим авто
Якщо автоцивілка оформлена без обмежень щодо водіїв, керувати автомобілем може будь-яка особа, яка:
- Має чинне посвідчення водія відповідної категорії.
- Користується авто зі згоди власника.
- Не перебуває у стані сп’яніння.
Хто відповідає за наявність автоцивілки
Тут починається важливий нюанс.
Відповідальність за наявність чинного поліса ОСЦПВ несе власник авто, навіть якщо:
- Він не керує автомобілем.
- За кермом перебуває інша людина.
- Поліс оформлював не він особисто.
Саме власник отримає штраф за відсутність або непред’явлення поліса поліції — згідно зі ст. 126 КУпАП.
Хто несе відповідальність у разі ДТП
У разі ДТП відповідальність розподіляється так:
- Фактичний водій відповідає за порушення ПДР та сам факт аварії.
- Власник авто відповідає за наявність чинної страховки.
Якщо поліс є і водій керував автомобілем законно, страхова компанія покриє збитки постраждалих осіб незалежно від того, хто був за кермом — власник чи інша особа.
На кого оформлюється автоцивілка, якщо є пільги
Формально поліс так само може оформити будь-яка особа, але дія пільгової автоцивілки поширюється лише на конкретного водія-пільговика. Саме він повинен:
- Бути зазначеним у полісі.
- Керувати автомобілем особисто.
- Мати при собі документ, що підтверджує право на пільгу.
На кого найкраще оформлювати автоцивілку на практиці
Попри те що оформити автоцивілку може будь-хто, на практиці найкращий і найбезпечніший варіант — оформлювати поліс на власника авто.
Що дає таке рішення:
- Спрощує врегулювання страхових випадків.
- Зменшує ризик непорозумінь при перевірці документів.
- Дозволяє уникнути проблем з пільгами.
Як швидко оформити автоцивілку онлайн
Сьогодні для оформлення ОСЦПВ не потрібно їхати до офісу страхової — достатньо кількох хвилин онлайн. Наприклад, можна зручно придбати страхування через агрегатор електронних полісів iPay.ua.
На сайті https://www.ipay.ua/ua/osago-online можна швидко порівняти пропозиції різних страхових компаній, побачити актуальні ціни та умови, подивитися офіційний рейтинг МТСБУ для кожного страховика та отримати електронний поліс одразу після сплати карткою.
З 2026 року Україна поступово переходить на виключно електронні поліси ОСЦПВ, тож варто обирати сучасний цифровий формат вже зараз.