Питання про те, на кого оформлювати автоцивілку, залишається одним з найпопулярніших серед українських водіїв. І це не дивно, адже машиною часто користуються кілька людей — члени сім’ї, родичі або колеги.

У таких ситуаціях легко заплутатися: хто має оформлювати поліс, чи діятиме страховка, якщо за кермом не власник, хто відповідає за відсутність автоцивілки та хто несе відповідальність у разі ДТП. Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтеся з нашої статті.

Хто може оформити автоцивілку за законом

Насправді автоцивілка не прив’язується до конкретного водія. Вона прив’язується до транспортного засобу. Тому з погляду закону оформити поліс ОСЦПВ може будь-яка особа.

Це може бути:

Власник автомобіля.

Фактичний водій.

Родич, колега або інша довірена особа.

Обмежень на те, хто саме укладає та оплачує договір, немає. Головне — щоб у полісі були правильно зазначені дані автомобіля та власника транспортного засобу.

Хто може кермувати застрахованим авто

Якщо автоцивілка оформлена без обмежень щодо водіїв, керувати автомобілем може будь-яка особа, яка:

Має чинне посвідчення водія відповідної категорії.

Користується авто зі згоди власника.

Не перебуває у стані сп’яніння.

Хто відповідає за наявність автоцивілки

Тут починається важливий нюанс.

Відповідальність за наявність чинного поліса ОСЦПВ несе власник авто, навіть якщо:

Він не керує автомобілем.

За кермом перебуває інша людина.

Поліс оформлював не він особисто.

Саме власник отримає штраф за відсутність або непред’явлення поліса поліції — згідно зі ст. 126 КУпАП.

Хто несе відповідальність у разі ДТП

У разі ДТП відповідальність розподіляється так:

Фактичний водій відповідає за порушення ПДР та сам факт аварії.

Власник авто відповідає за наявність чинної страховки.

Якщо поліс є і водій керував автомобілем законно, страхова компанія покриє збитки постраждалих осіб незалежно від того, хто був за кермом — власник чи інша особа.

На кого оформлюється автоцивілка, якщо є пільги

Формально поліс так само може оформити будь-яка особа, але дія пільгової автоцивілки поширюється лише на конкретного водія-пільговика. Саме він повинен:

Бути зазначеним у полісі.

Керувати автомобілем особисто.

Мати при собі документ, що підтверджує право на пільгу.

На кого найкраще оформлювати автоцивілку на практиці

Попри те що оформити автоцивілку може будь-хто, на практиці найкращий і найбезпечніший варіант — оформлювати поліс на власника авто.

Що дає таке рішення:

Спрощує врегулювання страхових випадків.

Зменшує ризик непорозумінь при перевірці документів.

Дозволяє уникнути проблем з пільгами.

Як швидко оформити автоцивілку онлайн

Сьогодні для оформлення ОСЦПВ не потрібно їхати до офісу страхової — достатньо кількох хвилин онлайн. Наприклад, можна зручно придбати страхування через агрегатор електронних полісів iPay.ua.

На сайті https://www.ipay.ua/ua/osago-online можна швидко порівняти пропозиції різних страхових компаній, побачити актуальні ціни та умови, подивитися офіційний рейтинг МТСБУ для кожного страховика та отримати електронний поліс одразу після сплати карткою.

З 2026 року Україна поступово переходить на виключно електронні поліси ОСЦПВ, тож варто обирати сучасний цифровий формат вже зараз.