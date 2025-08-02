СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, є постраждалі (оновлено)

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки.

Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, є постраждалі (оновлено)
наслідки ракетного удару по Миколаєву, 2 серпня 2025
Фото: ДСНС

Ввечері 2 серпня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. 

Близько 22:00 Повітряні сили попередили про ракету (ймовірна надзвукова протикорабельна Х-22) курсом на Миколаїв. 

Через пів години мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють.

Згодом він додав, що російська армія продовжує воювати з цивільними. 

“Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо”, – написав мер.

Оновлено. Згодом ДСНС повідомило, що внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів.

Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару. Є постраждалі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies