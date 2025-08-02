Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки.

наслідки ракетного удару по Миколаєву, 2 серпня 2025

Ввечері 2 серпня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

Близько 22:00 Повітряні сили попередили про ракету (ймовірна надзвукова протикорабельна Х-22) курсом на Миколаїв.

Через пів години мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють.

Згодом він додав, що російська армія продовжує воювати з цивільними.

“Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо”, – написав мер.

Оновлено. Згодом ДСНС повідомило, що внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів.

Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару. Є постраждалі.