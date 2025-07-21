Росія атакує різні міста ракетами і дронами

Росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову масовану атаку. Застосували і дрони, і ракети.
Близько 12 ударів завдали по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Харкові є влучання біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі.
Станом на 2:17, за інформацією Терехова, без поранених. Але була пожежа в будівлі поруч.
Вибухи лунали і в Києві, розповів міський голова Віталій Кличко.
В Івано-Франківській області працювала ППО. Унаслідок атаки є поранені, повідомив міський голова обласного центру Руслан Марцінків.
За повідомленням Повітряних сил, окрім БпЛА, ворог уже випустив крилаті ракети. Рух ракет був зафіксований в сторону західних областе, зокрема Тернопільської та Івано-Франківської.