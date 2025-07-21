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Росія атакує різні міста ракетами і дронами

В Харкові було не менше 12 ударів.

Росія атакує різні міста ракетами і дронами
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову масовану атаку. Застосували і дрони, і ракети.

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Близько 12 ударів завдали по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Харкові є влучання біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі. 

Станом на 2:17, за інформацією Терехова, без поранених. Але була пожежа в будівлі поруч.

Вибухи лунали і в Києві, розповів міський голова Віталій Кличко.

В Івано-Франківській області працювала ППО. Унаслідок атаки є поранені, повідомив міський голова обласного центру Руслан Марцінків.

За повідомленням Повітряних сил, окрім БпЛА, ворог уже випустив крилаті ракети. Рух ракет був зафіксований в сторону західних областе, зокрема Тернопільської та Івано-Франківської.
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