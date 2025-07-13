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Росіяни атакували двай райони Дніпропетровщини, є постраждалий

Ворог застосував КАБи та бив з артилерії.

Росіяни атакували двай райони Дніпропетровщини, є постраждалий
Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти завдали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, відомо про постраждалого.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Синельниківщині ворог бив безпілотниками, скинув КАБ та атакував із РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік. 

Вибухи лунали також у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань.

Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Пожежа виникла у місцевому ліцеї, він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто.

Важку артилерію та fpv-дрони росіяни скеровували на Нікопольщину. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Там пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. 

Минулося без поранених.

  • Росіяни вчора атакували Дніпропетровську область з реактивної системи залпового вогню "Град", артилерії, а також - безпілотниками. Троє людей загинули.
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