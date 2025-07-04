Китай визнав, що не допускає програшу Росії у війні

Під час зустрічі у форматі "стратегічного діалогу" у Брюсселі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас, що Пекін не може допустити поразку Росії у війні з Україною.

Про це з посиланням на китайські ЗМІ, знайомі зі змістом розмови за зачиненими дверима, пише hromadske.

Ван Ї пояснив високій представниці ЄС, що програш Росії призведе до того, що США переключить усю свою увагу саме на Китай. Міністр також різко відкинув будь-які звинувачення в тому, що Пекін підтримує Москву фінансами чи зброєю - бо "якби це було правдою, війна б давно закінчилася".

Загалом джерела вказують на досить різкий тон спілкування голови МЗС Піднебесної з колегою - Ван Ї натякнув, що саміт ЄС-Китай, що запланований через три тижні, може бути скорочений через незадоволення потраплянням двох невеликих китайських банків до 18-го санкційного пакету Євросоюзу.