Чернишов прибув до ВАКС

Вранці 27 червня віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов прибув у Вищий антикорупційний суд, повідомляє «Радіо Свобода».

Посадовець заявив перед початком засідання, що «налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх».

Захист віцепрем'єра просив зробити засідання закритим, бо нібито можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернишова. При цьому прокурор підтримав таке клопотання частково, але суд не погодився.

Того ж дня НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн і просили відсторонити його від посади.