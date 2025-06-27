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Чернишов прибув до ВАКС

Захист просив зробити судове засідання закритим, але суд відмовив.

Чернишов прибув до ВАКС
Олексій Чернишов у суді 27 червня 2025 року

Вранці 27 червня віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов прибув у Вищий антикорупційний суд, повідомляє «Радіо Свобода».

Посадовець заявив перед початком засідання, що «налаштований впевнено, впевнений у своїх рішеннях і буду доводити їх». 

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Захист віцепрем'єра просив зробити засідання закритим, бо нібито можуть бути розголошені маршрути пересування і деталі спілкування Чернишова. При цьому прокурор підтримав таке клопотання частково, але суд не погодився.

Того ж дня НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн і просили відсторонити його від посади.

  • 23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК. 
  • 17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.
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