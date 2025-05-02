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Росіяни атакують Харків безпілотниками, є постраждалі (оновлено)

Внаслідок російської атаки постраждав багатоквартирний будинок.

Харків перебуває під атакою російських БпЛА, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“На дану хвилину маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста. Інформація перевіряється”, - написав Терехов

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Згодом він уточнив, що внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється.

Пізніше Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Також є інформація про 12 постраждалих, зафіксовані пожежі на місцях прильотів.

Оновлено 23:06 “За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів  пожежі. 36 постраждалих”, - написав Терехов, і уточнив, що сім постраждалих шпиталізовані.

  • В ніч на 1 травня російська окупаційна армія вдарила по Харкову, влучання сталося в АЗС у Київському районі.
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