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Правоохоронці виявили причетного до антиукраїнської діяльності херсонця

Чоловік заперечував збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію частини території України. 

Правоохоронці виявили причетного до антиукраїнської діяльності херсонця
Правоохоронці виявили причетного до антиукраїнської діяльності херсонця
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції заочно повідомили про підозру у антиукраїнській діяльності 39-річному херсонцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці зазначили, що в серпні 2022 року херсонець перебував у Білозерці, де на фоні місцевої адміністративної будівлі записав на відео свій монолог.

“Головними тезами його відеозвернення стали заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, заперечення тимчасової окупації частини території України, підтримання воєнної агресії РФ на території України та публічні заклики до зміни меж території або державного кордону України”, - повідомили в поліції. 

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Пізніше це відео опублікували в окупаційному телеграм-каналі “адміністрація бєлозьорского муніціпального округа”.

Дії херсонця кваліфікували за ч. 1 ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” та ч. 1 ст. 436-2 “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”.

Чоловіку загрожує п’ять років ув’язнення з конфіскацією особистого майна.

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