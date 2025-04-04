Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Є багато загиблих, серед яких - діти (оновлення)

4 квітня російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях», - йдеться в дописі Лисака у соцмережах.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Оновлення. Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.

Відомо про 14 загиблих, поранених більш ніж 50, повідомляє влада області.

Керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед жертв є 5 дітей.

У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.