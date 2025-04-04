Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Є багато загиблих, серед яких - діти (оновлення)

4 квітня російські окупанти атакували Кривий Ріг.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях», - йдеться в дописі Лисака у соцмережах.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.
Оновлення. Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.
Відомо про 14 загиблих, поранених більш ніж 50, повідомляє влада області.
Керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед жертв є 5 дітей.
У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.
- 2 квітня росіяни теж атакували місто балістикою. Внаслідок обстрілу загинули люди, поранених було майже два десятки.
- 29 березня теж був ракетний удар по Кривому Рогу.