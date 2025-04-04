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Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Є багато загиблих, серед яких - діти (оновлення)

Поранених налічується понад пів сотні.

Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Є багато загиблих, серед яких - діти (оновлення)
обстріл Кривого Рогу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

4 квітня російські окупанти атакували Кривий Ріг.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вдарив по Кривому Рогу. Зʼясовуємо. Деталі згодом. До відбою перебувати в безпечних місцях», - йдеться в дописі Лисака у соцмережах.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Оновлення. Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону.

Відомо про 14 загиблих,  поранених більш ніж 50, повідомляє влада області.

Керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед жертв є 5 дітей. 

У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.

  • 2 квітня росіяни теж атакували місто балістикою. Внаслідок обстрілу загинули люди, поранених було майже два десятки.
  • 29 березня теж був ракетний удар по Кривому Рогу. 
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