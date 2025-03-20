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Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками

Внаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. 

Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками
Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками
Фото: Олена Шуляк

В ніч на 21 березня російська окупаційна армія завдала масованої атаки по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів”, - написав Кіпер.

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Внаслідок російської атаки постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. 

У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

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