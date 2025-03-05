Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Техаського конгресмена вигнали з зали за те, що він перебивав Трампа під час промови
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
​Американська пауза. Головні проблеми України без допомоги США
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
США припинили обмін частиною розвідданих з Україною (оновлено)
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
У Росії четверо полонених українців і британець отримали тюремні строки
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Дональд Трамп звернувся до Конгресу: головні заяви
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
Трамп присвятив Україні хвилину з півторагодинної промови: жодного "мирного плану"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і поранені (оновлено)

Одна людина загинула, троє поранених.

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і поранені (оновлено)
Наслідки російського удару по Кривому Рогу 5 березня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Ввечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару росіян сталася пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо”, - повідомив Лисак.

Він закликав залишатись у безпечному місці до кінця тривоги, оскільки небезпека все ще триває.

Оновлено 22:53 "На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - написав Сергій Лисак.

Оновлено 23:01 В ДСНС повідомили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці,  врятовано 14 людей. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies