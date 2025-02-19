Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини

Сьогодні, 19 лютого, російських обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 102 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 130 вибухів.

Великописарівську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та дронами.

По Краснопільській громаді російська армія била дронами, КАБами та мінометами, а по Юнаківській - КАБами, дронами та артилерією.

Есманьську громаду росіяни атакували дронами та мінометами.

Також дронами загарбники атакували Новослобідську, Путивльську, Білопільську, Шалигинську та Глухівську громади.

Миколаївську та Миропільську громади атакували КАБами, а Хотінську - КАБами та дронами.