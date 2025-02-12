У двох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки

У Київській області під час ворожої атаки працювала ППО. Росіяни атакували і дронами, і ракетами.
Є збиті цілі. Внаслідок атаки пошкодження – в двох районах, повідомили в ОВА.
"Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі відбувається пожежа нежитлових приміщень. У Бориспільському районі уламками збитих БпЛА пошкоджено 9 приватних будинків та автівка", – сказав тимчасовий в.о. голови ОВА Микола Калашник.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
- У Києві ворог убив одну людину, трьох поранив. Пошкодження зафіксовані в різних районах на обох берегах столиці.