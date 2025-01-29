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Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл області.

Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Вчора, 28 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 116 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з артилерії та дронами, а по Білопільській, Есманьській та Юнаківській громадам - мінометами та дронами. 

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Також дронами армія РФ атакувала Середино-Будську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Миропільську, Новослобідську та Шалигинську громади.

По Краснопільській громаді окупанти били дронами, артилерією, мінометами та СПГ.

Крім того, в ОВА уточнили, що 27 січня Великописарівську громаду атакували дроном, внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа.

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