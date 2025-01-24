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Росія під масованою атакою дронів: вибухи лунали у 8 регіонах

Понад 10 БПЛА цілилися у НПЗ в Рязані.

Росія під масованою атакою дронів: вибухи лунали у 8 регіонах
Пожежа на НПЗ у Рязані
Фото: Telegram

У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері у четвер почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників. 

Вибухи, пов'язані з рухом у повітряному просторі БПЛА, лунали у Курській, Брянській, Бєлгородській, Ростовській, Калузькій, Орловській, Рязанській областях та на Підмосков'ї. Найбільше дронів зафіксовано у Рязані, де вони цілили у місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про щонайменше 10 вибухів та пожежу на об'єкті.

Російське міноборони стверджує, що було збито 49 безпілотників. 

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