Росія під масованою атакою дронів: вибухи лунали у 8 регіонах

У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері у четвер почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників.

Вибухи, пов'язані з рухом у повітряному просторі БПЛА, лунали у Курській, Брянській, Бєлгородській, Ростовській, Калузькій, Орловській, Рязанській областях та на Підмосков'ї. Найбільше дронів зафіксовано у Рязані, де вони цілили у місцевий нафтопереробний завод. Місцеві пишуть про щонайменше 10 вибухів та пожежу на об'єкті.

Російське міноборони стверджує, що було збито 49 безпілотників.