Deep State: ворог окупував Лозову, Іванівку та Шевченко

Російська армія окупувала Лозову, Іванівку та Шевченко. Лозова – це Харківська область, Іванівка та Шевченко – Донецька область.
Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State.
"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку. Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні.
- Покровський залишається одним із основних напрямків ударів ворога протягом тривалого часу. Також ворог не полишає спроб просунутися в Харківській області.
- Днями Сили оборони розпочали нові наступальні дії в Курській області Росії. Джерела lb.ua у Силах оборони пояснили, що це слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні. Також співрозмовники повідомили, що ворог протягом наступного тижня продовжить спроби бити по обласних центрах та критичній інфраструктурі. За їхніми даними, противник відновив готовність до чергового масованого ракетно-авіаційного удару, його нанесення залежить від прийняття відповідного політичного рішення.