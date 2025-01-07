Deep State: ворог окупував Лозову, Іванівку та Шевченко

Росіяни також просунулися в Торецьку.

Російська армія окупувала Лозову, Іванівку та Шевченко. Лозова – це Харківська область, Іванівка та Шевченко – Донецька область.

Окрім того, ворог мав просування у Торецьку. Про це йдеться у даних аналітиків Deep State.

"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку. Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина", – йдеться у повідомленні.

Фото: Deep State Просування ворога