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Ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини, будуть зміни в графіках відключень світла

Наразі інформації про постраждалих немає.

Ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини, будуть зміни в графіках відключень світла
Максим Козицький
Фото: facebook

У межах масштабної ракетної атаки 13 грудня ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький. 

“Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має”, - написав Козицький. 

Однак, як зазначив глава ОВА, через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар.

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